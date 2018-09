Constantin holt Murat Yakin nach Sion

Der neue Trainer des FC Sion heisst Murat Yakin. Der 44-jährige Basler folgt auf Maurizio Jacobacci, der bei den Wallisern am Freitagabend beurlaubt wurde.

Sion-Präsident Christian Constantin reagiert mit dem Trainerwechsel auf den mässigen Saisonstart der Walliser. In der Meisterschaft belegen die Sittener nach drei Niederlagen aus den ersten sechs Spielen nur den 8. Platz. Im Cup am Sonntag - bereits ohne Jacobacci - hatten sie in Lausanne knapp 1:0 gewonnen.

Vierter Trainer in einem Jahr

Murat Yakin erhält beim FC Sion einen Einjahresvertrag. Zuletzt war der ehemalige Innenverteidiger, der 49 Länderspiele für die Schweiz absolviert hatte, Mitte April bei GC entlassen worden. Seine grössten Erfolge als Trainer feierte er mit dem FC Basel. 2013 und 2014 wurde er Schweizer Meister, 2013 erreichte er auch die Halbfinals der Europa League. Daneben war er unter anderem auch bei Thun, Luzern, Spartak Moskau und Schaffhausen engagiert.

Jacobacci war im Wallis erst im letzten Februar als Nachfolger des Spaniers Gabri von der U21 zum Fanionteam aufgestiegen. Danach führte er den FC Sion vom letzten Platz auf Rang 6. Danach rangen Constantin und Jacobacci lange um eine Vertragsverlängerung, ehe sie sich auf einen Einjahresvertrag einigten. Nun ist Yakin der vierte Sion-Trainer innerhalb von weniger als einem Jahr. (sda)