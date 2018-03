Ciftci wächst über sich hinaus und trifft doppelt

Fussball

Starke Willensleistung des FC Köniz in der Promotion League. Die Vorstädter gerieten in der Partie gegen Brühl St. Gallen kurz vor der Pause in Rückstand, dem sie in der zweiten Halbzeit hinterherrannten.



In der 71. Minute belohnte sich der FCK für seine Bemühungen mit dem Ausgleich. Winterzugang Marko Dangubic stand im Anschluss an einen Corner goldrichtig und spitzelte den Ball zum 1:1 ins Tor. Der Treffer hatte Signalwirkung, Köniz wollte nun den Sieg und fand ihn.



Innenverteidiger Iker Tugal schlich sich nach vorne und markierte nach einer Massflanke von der rechten Seite den Siegtreffer per Kopf. Mit dem Sieg etablierte sich der FCK in der Spitzengruppe.



In der 1. Liga (Gruppe 2) kam der FC Münsingen im Derby gegen den FC Langenthal zu einem klaren 4:1-Heimsieg. Die Aaretaler bekundeten nur wenig Mühe mit den Oberaargauern, Captain Patric Gasser erzielte einen Doppelpack. Dank des Erfolgs kletterte die Mannschaft von Trainer Kurt Feuz in der Tabelle wieder auf Rang 2, der am Ende der Saison zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigen würde.