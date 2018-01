Chelsea vergibt Sieg gegen Arsenal in der Nachspielzeit

Arsenal und Chelsea haben sich zum Abschluss der 22. Runde der Premier League im Derby 2:2 getrennt. Der Punkt nutzt Chelsea letztlich mehr, obwohl der Meister den Ausgleich durch den Spanier Hector Bellerin erst in der Nachspielzeit hatte hinnehmen müssen.

Doch dank dem Remis hielt das drittplatzierte Chelsea den Stadtrivalen im Kampf um die Plätze 2 bis 4 der Premier League auf Distanz und bleibt sieben Punkte vor dem sechstklassierten Arsenal, bei dem Granit Xhaka durchspielte. Das 2:2 schoss Aussenverteidiger Bellerin, der zuvor den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1 verschuldet hatte, mit einer Direktabnahme aus 15 Metern. Die Kopfballabwehr von Chelseas Marcos Alonso war zu kurz geraten. Alonso wiederum hatte nur wenige Minuten zuvor das vermeintliche 2:1-Siegestor für Chelsea erzielt.

Bellerin trifft herrlich zum 2:2-Endstand.

Bellerin with a great strike to equalise against Chelsea. 2-2 pic.twitter.com/jFs37YBpnt