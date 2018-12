Chapeau! Aus dem Thuner Pflänzchen ist ein Baum gediehen

Bevor Peter Zeidler seine Trainerkarriere lancierte, war er im Schwabenland Französischlehrer am Gymnasium. Das lässt sich daran erkennen, wie St. Gallens deutscher Coach den Namen seines welschen Spielers Vincent Sierro ausspricht. Das Ende des Vornamens klingt nicht nach E-N-T, wie das bei Landsleuten der Fall wäre, die auch gerne Haargel (gesprochen wie geschrieben) und Chance (gesprochen wie geschrieben) sagen. Zeidler artikuliert Vincent so, wie sich das Sierros Eltern in Sitten dachten, als sie ihrem Sohn am 8.10.1995 den Namen gaben. Das E-N-T wird zu einem O-N.