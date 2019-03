Champions League bringt YB 29 Millionen

Alle Clubs, die in der kommenden Saison an einem europäischen Wettbewerb, also an der Champions League oder Europa League, teilnehmen möchten, müssen neuerdings bis zum 1. Mai eine Bilanz veröffentlicht haben. Das tut der Schweizer Meister YB am Freitag. Und die Zahlen sind, so schreiben es die Berner, «höchst erfreulich».