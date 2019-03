Castroman ablösefrei zum FC Thun

Der FC Thun hat auf die kommende Saison hin Miguel Castroman verpflichtet. Das teilt der Oberländer Klub am Mittwoch mit. Der 24-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell noch bei den Young Boys unter Vertrag, wurde von diesen aber an den FC Schaffhausen in die Challenge League verliehen. Dort steht er mit 10 Treffern – dazu 2 Vorlagen – in 20 Pflichtspielen in der laufenden Saison auf Platz 3 der Torschützenliste.