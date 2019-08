Camara fällt mehrere Monate aus

Mohamed Ali Camara hat sich am Freitag im Training einen Schienbeinbruch zugezogen. Das schreibt der BSC Young Boys in einer Mitteilung. Die Operation am Samstag sei gemäss Ärzteteam erfolgreich verlaufen.

Der 21-jährige Nationalspieler Guineas fällt mehrere Monaten aus und wird YB nicht zur Verfügung stehen.