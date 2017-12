Bürki ist bei Borussia Dortmund mitten im Orkan

Borussia Dortmund hat 2017 wohl mehr erlebt als andere Vereine in ihrer ganzen Geschichte. Der Traditionsklub mit der riesengrossen Fangemeinde hat sich in den letzten Jahren als Top-10-Klub Europas etabliert, hat aber sehr unruhige Monate hinter sich.

Angefangen mit dem Attentat auf den Teambus vor dem Hinspiel der Champions-League-Viertelfinals gegen Monaco im April, beendet mit dem erneuten Scheitern im DFB-Pokal kurz vor Weihnachten beim Rivalen Bayern München. Dazwischen: jede Menge Spektakel, viele Tore, mehrere Blamagen.

Die scharfe Kritik

Im Sommer trennte sich die Borussia vom anstrengenden Trainer Thomas Tuchel. Unter Nachfolger Peter Bosz lief es vorerst grossartig, die Angriffsmaschinerie produzierte zu Saisonstart Kantersiege und Hochgeschwindigkeitsfussball, die prächtig besetzte Offensive gehört zu den besten der Welt – trotz des Verkaufs von Ousmane Dembélé, dem offiziell zweitteuersten Fussballer der Geschichte, der vor dieser Spielzeit für je nach Quelle und Berücksichtigung der Bonuszahlungen über 150 Millionen Franken Ablösesumme zu Barcelona transferiert worden war.

Im Herbst aber geriet Dortmund in eine monumentale, nie für möglich gehaltene Ergebniskrise, ein 5-Punkte-Vorsprung auf München verwandelte sich in kurzer Zeit in einen 8-Punkte-Rückstand. Zur Winterpause ist Dortmund Dritter, 13 Zähler hinter den Bayern. Und Trainer ist mittlerweile Peter Stöger, der zuvor mit Köln in 14 Partien klägliche 3 Remis geholt hatte, mit der Borussia aber beide Ligapartien gewann – und das Tief beendete.

Verrückt? Willkommen bei Borussia Dortmund!

Das alles und noch viel mehr passierte also 2017 – und mittendrin ist Roman Bürki, der erfolgreichste Berner Fussballer und die Nummer zwei der Schweizer Torhüter hinter Gladbachs Yann Sommer. Auch der seit November 27 Jahre alte Goalie erlebte ein äusserst abwechslungsreiches Jahr, Topleistungen wechselten sich mit schwachen Vorstellungen ab.

Die Superstars Cristiano Ronaldo (Real Madrid) und Harry Kane (Tottenham) erwischten Bürki in der Champions League im Herbst mit scharfen Schüssen in der sehr ­nahen Ecke, auch in der Liga hinterliess der Keeper mehrmals einen ungenügenden Eindruck.

Deshalb geriet Roman Bürki schwer in die Kritik. Fans, Medien und Fachleute sprachen ihm teilweise Klasse und Format ab für einen internationalen Topklub. «Sky»-Experte Lothar Matthäus meinte auf dem Höhepunkt der hitzigen Debatten über Bürki beispielsweise, der Torhüter sei viel zu schwach für die Borussia. Und: Kevin Trapp von Paris Saint-Germain werde bald nach Dortmund wechseln.

Es waren schwierige Wochen für Bürki, der regelmässig sensationelle Paraden zeigte, aber zu oft unerklärliche Fehler beging. Gegenüber «Sport 1» meinte Bürki vor ein paar Wochen: «Die Leute, die da sitzen, sind für mich keine Experten, sondern Menschen, die mal gut Fussball gespielt haben oder das nur meinen. Wenn mich ein aktueller oder ehemaliger Torwart bewertet, höre ich hin. Denn dann weiss diese Person, von was sie spricht. Sonst kann ich das Ganze nicht ernst nehmen.»

Das Bekenntnis Dortmunds

Die Luft als Torhüter Dortmunds ist dünn, der Druck riesig. Roman Bürki wurde von der Klubmedienstelle geschützt, Auskunft gab er selten. Aber er stabilisierte sich gegen Ende der Vorrunde wieder, agierte phasenweise auf fantastischem Level, etwa im Pokalachtelfinal bei den Bayern vor wenigen Tagen. «Ich spüre die Unterstützung des Klubs», sagte er in einem TV-Interview bei «Sky». Und: «Das tut jedem Fussballer gut.»

Dortmund hatte den Vertrag mit Bürki Ende Oktober, als der Goalie im schärfsten Gegenwind stand, überraschend und vorzeitig bis ins Jahr 2021 verlängert. Eine Stammplatzgarantie ist das nicht, aber immerhin ein Treuebekenntnis des Bundesligagi­ganten. Die Gerüchte um Kevin Trapp allerdings sind nie verstummt, man darf deshalb gespannt sein, wie es mit Bürki weitergeht. Und mit Dortmund.

Der ganze BVB-Wahnsinn des Jahres 2017 kumulierte übrigens im brisanten Derby gegen Schalke vor ein paar Wochen. Ein entfesseltes Dortmund führte nach 25 Minuten 4:0, vergab Topchancen zum 5:0, liess eklatant nach – und ein apathisches Dortmund kassierte weit in der Nachspielzeit das 4:4! Immerhin: An Bürki konnte sich der Ärger an jenem denkwürdigen Samstagnachmittag nicht entladen. Er sass angeschlagen auf der Tribüne.

