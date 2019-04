Böser Empfang für Uli Forte

Uli Forte wird am Dienstagmorgen um 10 Uhr als neuer Trainer vorgestellt. Wie lange sein Vertrag laufen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher aber gilt sein Kontrakt auch für die Challenge League, sollte der Club absteigen. Die GC-Führung attestiert Forte «wertvolle Erfahrung in sportlich herausfordernden Situationen». Der 44-Jährige übernahm Mitte Mai 2016 den FCZ, schaffte den Ligaerhalt in den letzten drei Saisonspielen allerdings nicht mehr. Eine Saison später stieg er mit den Zürchern wieder auf.