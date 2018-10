Bernat reagiert entspannt auf Hoeness-Vorwurf

Wie einfach wäre es doch gewesen für Juan Bernat, am Wochenende eine Spitze zurück nach München zu schicken. Doch nach dem 5:0 in der Liga gegen Amiens sagte der PSG-Verteidiger: «Ich werde den Bayern und den Fans immer dankbar sein für die vier Jahre, die ich dort verbringen durfte. Ich habe in dieser Zeit viele gute Freunde gefunden.» Zudem ergänzte er seine Antwort mit den Worten: «Ja, ich habe von der Kritik gehört, aber ich habe dazu nichts zu sagen.» Zum Schluss wünschte er den Bayern noch viel Glück und alles Gute.

Bernats Aussage war eine Replik auf die harschen Vorwürfe von Uli Hoeness. «Was der gegen Sevilla für einen Scheissdreck gespielt hat», hatte der Bayern-Präsident während der denkwürdigen Pressekonferenz vom 19. Oktober 2018 über den ehemaligen Bayern-Aussenverteidiger gesagt, welcher in der letzten Transferperiode für fünf Millionen Euro zum französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain gewechselt hat.

Video: Hoeness und Rummenigge reden sich in Rage

Dass Bernat nun bei PSG, einem Club mit Spielern wie Neymar, Mbappé und Di Maria, Stammspieler ist, schien Hoeness nicht daran zu hindern, seine harschen Worte um einen weiteren Satz zu ergänzen: «Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden sind.»

Hoeness wollte verlängern

Weniger freundlich hatten seine Berater Jose Tarraga und Vicente Fores reagiert. Diese beschrieben die Aussagen von Uli Hoeness als «überaus unglücklich und dem Präsidenten eines grossen Clubs nicht gerecht». Dazu liess Fores durchsickern, dass es Hoeness gewesen sei, der noch vor wenigen Monaten mit Juan Bernat um weitere fünf Jahre hatte verlängern wollen. Auch sagte Jose Tarraga: «Wir haben stets gedacht und denken immer noch, dass der FC Bayern ein grosser Club ist, in dem alle handelnden Personen professionell agieren. Ich denke, dass wir alle – aber vor allem Präsident Hoeness – darauf achten müssen, dass wir, wenn wir über Fussballer sprechen, dies mit Respekt tun. Ich denke, das ist das Mindeste, was man verlangen kann.»

Am Montagmittag rügte dann sogar Karl-Heinz Rummenigge Präsident Hoeness vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel in Athen. Der Vorstandsvorsitzende sagte, Hoeness sei sich bewusst, dass er mit einem Wort falsch gelegen habe. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)