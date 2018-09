Bern, Europas Champion

Paris beherbergt die besten Hand- und zumindest einen streitbaren Fussballer. Eishockey aber wird in der Stadt der Liebe nicht gemocht, einen professionell geführten Club sucht man in der Metropole umsonst. Einen noch tieferen Stellenwert hat die Sportart in Lissabon, das gleichfalls in Fuss- wie Handball Champions-League-Teilnehmer beheimatet. Und in London gibts zwar jede Menge ambitionierte Fussballvereine – im Handball aber sind Engländer genauso wenig eine Referenz wie im Eishockey.

Wer heuer in den drei hierzulande wichtigsten Mannschaftssportarten Partien in der Königsklasse sehen will, ohne im grossen Stil reisen zu müssen, der geht . . . nach Bern! Fünf Kilometer Luftlinie trennen die neue Halle in Gümligen, in der Wacker Thun seine Champions-League-Begegnungen austrägt, vom Stade de Suisse, der Heimstätte der Young Boys. Der SC Bern und die Postfinance-Arena liegen quasi auf dem Weg.

Und so kriegt der hiesige Sportkon­sument in drei relevanten Sparten Matchs der Spitzenklasse zu sehen. Gleichzeitig bestätigt sich Bern als Sporthochburg. Das freut freilich den Stadtpräsidenten. «Die sportlichen Höhenflüge sind grossartig!», frohlockt Alec von Graffenried, der sich als Kenner entpuppt, darauf hinweist, dass mit Unihockey-Schweizer-Meister Floorball Köniz ein weiteres Team aus der Region auf kontinentaler Ebene vorne mitspielen kann.

Erfolgreiche Clubs seien Botschafter, sie übernähmen mit der Förderung von Juniorinnen und Junioren eine wichtige Funktion, erzählt von Graffenried. Er sagt, gerade für Kinder und Jugendliche sei es wichtig, Vorbilder zu haben. «Und wenn ein Ronaldo nach Bern kommt oder unsere Hockeyspieler international gefeiert werden, müssen wir uns um den Nachwuchs kaum sorgen. In­sofern sind die heutigen Erfolge ein Versprechen für morgen.»

Thun: Der grosse Kleine

Nicht zum ersten Mal steigen im Raum Bern auch dank den Oberländern Champions-League-Partien. Der FC Thun trug seine Spiele in der Königsklasse 2005 genauso in der Hauptstadt aus wie acht Jahre später Wacker, das damals in der Wankdorfhalle antrat. Thun ist die kleinste Stadt, die in zwei grossen Sportarten Champions-League-Teilnehmer hervorgebracht hat.

Ähnlich hoch wie im Raum Bern ist die Dichte an Topevents im Bereich Mannschaftssport gegenwärtig lediglich in den Weltstädten Istanbul und Barcelona. Der FC Barcelona beschäftigt längst nicht mehr nur Fussballer, sondern – beispielsweise – auch Handballer und Basket­baller. Letztere sind in der Euro League engagiert, welche in ihrer Sportart die besten Vereine des Kontinents umfasst, obwohl seit 2016 ein Wettbewerb existiert, der den Namen Champions League trägt.

Eine Champions League gibt es des Weitern etwa im Wasserball, im Softball und im Segeln. Und auch die Berner Rollhockeyclubs Wimmis, Thunerstern, Uttigen und Diessbach haben schon an der Champions League teilgenommen. Insofern ist man in der Provinz den Young Boys noch einen Schritt voraus. (Berner Zeitung)