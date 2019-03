Hart trainieren bis zur nächsten Chance

Der Schweizer kam zuletzt wohl nicht zum Zug, weil Klopp Ende Januar – nach dem 1:1 daheim gegen Leicester – die Startformation seines Teams von einem 4-2-3-1 auf 4-3-3 umstellte. Der Deutsche setzte auf den Offensiv-Dreizack mit Mané, Salah und Firmino und liess zuletzt im Mittelfeld auf der linken Seite entweder Naby Keïta oder Georginio Wijnaldum laufen. Neben Keïta kam in letzter Zeit auch der Brasilianer Fabinho im zentralen Mittelfeld zunehmend zum Zug. Beide waren wie Shaqiri im Sommer zu Liverpool gestossen und hatten Startschwierigkeiten bekundet.

Dem Schweizer bleibt daher momentan nichts anderes übrig, als sich im Training für einen nächsten Voll- oder zumindest Teileinsatz aufzudrängen. Er muss seine Chancen in der Meisterschaft nutzen (die nächste könnte sich ihm am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Burnley bieten), denn in der Champions League dürfte er beim Rückspiel am Mittwoch, 13. März, in München gegen die Bayern kaum der Startformation angehören. In der Königsklasse kam Shaqiri bislang erst zu drei Teileinsätzen (insgesamt 83 Minuten in 7 Partien).

Murphy hat erkannt, was in Shaqiri steckt: «Jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, bringt er Energie und Torgefahr, da er bei Standards und mit Weitschüssen gut ist, auf den Platz.» Vielleicht hat Klopp seine Analyse ja gelesen und setzt nun wieder auf den wirbligen Schweizer.

Klopp wird für seine jüngsten Entscheide, Shaqiri nicht einzusetzen, hart kritisiert:

Naby Keita and Xherdan Shaqiri sat on the bench, watching James Milner and Adam Lallana get onto the pitch in their places. It’s alright Klopp. Just make a joke in the press conference and it’ll be fine. — AH (@AHLFC19) 3. März 2019