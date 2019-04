Behrami wird ausgeknockt und abtransportiert

Flanke um Flanke fliegt in den Strafraum, sie alle werden von den Verteidigern aus Udine geklärt. Eine Befreiungsaktion jedoch findet den Weg aus dem 16er nicht, mit voller Wucht drischt ein Kollege dem Schweizer Mittelfeldspieler den Ball ins Gesicht. Der Tessiner sackt zusammen und bleibt liegen, ist aber bei Bewusstsein. Nach dem Vorfall wird der Captain der Gäste auf der Trage abtransportiert, das Stadion verlässt er auf Krücken.

Auf Krücken? Ja, Behrami hat es offenbar ganz unglücklich erwischt. Es macht den Anschein, dass er, nachdem er vom Ball getroffen worden war, im Fallen eine Knöchelverletzung erlitt. Italienische Medien berichten sogar von einem Bruch, Trainer Igor Tudor sprach von einer ernsthaften Verletzung.

Und Sportdirektor Daniele Pradè fügte an: «Mein erster Gedanke und auch der von der Mannschaft ist bei Valon Behrami, der ein grossartiges Spiel gezeigt hat.» Ein Knöchelbruch könnte eine Pause von mehreren Monaten nach sich ziehen.

???? #Pradè: “Il primo pensiero mio e di tutta la squadra va a @ValonBera, che ha fatto una grandissima gara. Ha tenuto in piedi la partita da solo, merita il nostro più grande in bocca al lupo per un infortunio alla caviglia che sembra essere serio".#ForzaValon#NeverGiveUppic.twitter.com/UBr9akomba

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 2. April 2019