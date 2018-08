«Behrami konnte sich gewisse Rechte herausnehmen»

Was läuft falsch bei der Schweizer Nationalmannschaft?

Das Problem ist das Verhältnis zwischen den Spielern und den Verantwortlichen. Die Spannungen kamen während der Weltmeisterschaft auf, vor allem nach dem Match gegen Serbien. Sie zogen sich danach bis und mit dem Ausscheiden gegen Schweden hin. Und in dieser Woche kamen sie neuerlich zum Vorschein, als Vladimir Petkovic ältere Spieler anrief. Den genauen Inhalt der Gespräche kennen wir zwar nicht. Aber die Art und Weise der Kommunikation war für mich ein Desaster.

Sie reden von Verantwortlichen: Wen meinen Sie konkret?

Peter Gilliéron, den Präsidenten des Verbandes, Claudio Sulser als Delegierten und Alex Miescher, der beim Turnier in Russland noch Generalsekretär war. Das sind die drei, die hauptsächlich die Richtung vorgaben.

Und was ist mit dem Nationaltrainer?

Zu dem wollte ich gerade kommen. Er hat sich um das Sportliche zu kümmern. Wenn alles reibungslos läuft und die Resultate stimmen, muss niemand viel reden. Aber wenn es zu Vorfällen kommt wie in der Partie gegen die Serben, als drei Spieler den Doppeladler machten, ist das anders. Dann müssen diese Verantwortlichen da sein und Lösungen präsentieren. Nur haben sie das in diesem Fall eben nicht gemacht. Bis heute sind für mich noch immer einige Fragen unbeantwortet.

Nämlich?

Es haben doch alle gewusst, dass die Partie gegen Serbien für die Schweizer mit albanisch-kosovarischer Herkunft noch besonderer sein wird als für ihre Kollegen. Der Kontext war explosiv. Und was passiert? Diese Sache mit dem Doppeladler… Die Gesamtsituation hätte man unbedingt antizipieren müssen. Ich frage mich: Wurden die Spieler wirklich sensibilisiert? Wurde diese Thematik an einer Sitzung gründlich besprochen und den Spielern aufgezeigt, dass jede Geste, die sie machen, Konsequenzen haben kann?

Und was ist Ihre Antwort?

Ich habe meine Zweifel.

Muss ein Spieler seine Emotionen ständig unter Kontrolle haben?

Fussballer auf diesem Niveau sind heute viel mehr als Spieler, sie sind wie Rockstars. Der Sport hat enorm an Bedeutung gewonnen, dazu kommt die mediale Begleitung. Jede Regung wird registriert, jeder Schritt wird wahrgenommen, alles, was sie tun, wird kommentiert. Das Beispiel von Mesut Özil in Deutschland belegt das eindrücklich. Er posiert auf einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan – und das löst im ganzen Land eine gewaltige Debatte aus.

Vladimir Petkovic tat alles dafür, um vor dem Spiel gegen Serbien eine Diskussion zu verhindern. Er wollte nicht, dass Granit Xhaka drei Tage zuvor an einem Medientermin auftritt.

Das war eine richtige Entscheidung des Coachs. Weil er die Spieler schützen muss, Spieler, die nicht 60 sind, sondern 23, 24 Jahre alt, teilweise also ziemlich junge Menschen. Wenn Xhaka einen öffentlichen Auftritt hat, bevor es gegen Serbien geht, wird er sicher nicht nach dem System gefragt.

Sondern?

Da ginge es schnell um politische Dinge. Aber sicher ist für mich, dass der Serbien-Match der Auslöser der grossen Schwierigkeiten war, die bis heute nicht geklärt sind. Und vom Verband gab es zu lange keinen Kommentar. Das Schweigen liess das entfachte Feuer immer grösser werden. Und nach dem WM-Aus gab der Generalsekretär dieses Interview zum Thema Doppelbürgerschaften… Allerdings glaube ich, dass vorher schon Probleme in der Mannschaft da waren.

Was für Probleme?

Ich tue mich immer schwer, wenn ein Trainer einem einzelnen Spieler so viel Bedeutung gibt.

Wen meinen Sie in diesem Fall?

Valon Behrami. Petkovic hat ihm im übertragenen Sinn den Schlüssel für den Bus in die Hand gedrückt. Ich habe gehört, dass er in der Vorbereitung auf die WM offenbar nicht immer ein Vorbild war. Er konnte sich gewisse Rechte herausnehmen, weil er einen solchen Stellenwert erhalten hatte, und er wusste, dass er nichts zu befürchten hatte. Die anderen registrierten alles, mussten sich aber zurückhalten. Eine solche Situation führt zwangsläufig zu schlechter Stimmung in einem Team. Und jetzt merkte Petkovic: Es gibt Probleme mit ihm, deshalb muss er diesen Spieler beiseitelassen.

Welche Defizite stellen Sie bei Petkovic fest?

Ich halte ihn für einen exzellenten Coach, wenn es nur um die Arbeit auf dem Platz geht, da kann man ihm nichts vorwerfen. Aber er hat ein Problem: Sein Verhalten nach den Spielen, die Kommunikation mit den Medien, in diesem Bereich ist er nicht gut. Dazu passt sein Vorgehen, als er die Spieler anrief, um ihnen mitzuteilen, dass er nicht mehr auf sie setzt. Das führte nur zu neuer Polemik.

Seit der Heimkehr aus Russland hat er immer noch kein Wort über das Abschneiden an der WM verloren.

Das ist es, was ich mit den Schwächen nach den Spielen meine. Alle Schweizer warten bis heute vergeblich auf eine Erklärung. Aber ich habe den Eindruck, dass ihm nicht genügend geholfen wird von Leuten, die sich in Bereichen, in denen Petkovic Defizite hat, besser auskennen.

Glauben Sie wirklich, dass er sich gerade in der Kommunikation helfen lässt? Er scheint eine gewisse Beratungsresistenz zu haben.

Das mag sein. Wenn er nicht bereit ist, sich helfen zu lassen, ist das sein Entscheid. Aber dann wird es sehr schwierig für die weitere Zusammenarbeit.

Würden Sie an ihm festhalten?

Wenn er selbstkritisch ist und motiviert, glaube ich, dass er eine Chance verdient hat. Aber: Ist er selber noch überzeugt? Fühlt er sich bereit für eine neue Kampagne? Hat er überhaupt Lust, in dieser Ambiance weiterzumachen? Manchmal gibt er mir dieses Gefühl nicht.

Jetzt ist der Generalsekretär weg. Braucht es einen kompletten Neuanfang?

Das heisst?

Muss aus Ihrer Sicht gleich die ganze Verbandsführung ausgewechselt werden?

Das wäre ziemlich radikal. Ich würde das nicht tun. Veränderungen sind jetzt eine Notwendigkeit, aber ein totaler Neuaufbau? Nein. Alles war nun gewiss nicht schlecht in den vergangenen zwei Jahren.

Die Schweiz trifft am 8. September zum Start in die Nations League auf Island. Wenn Sie Nationalcoach wären, würden auch Sie auf Behrami verzichten?

Ist Behrami ein Spieler für die Zukunft der Nationalmannschaft? Nein. An der WM war er gegen Brasilien richtig gut, keine Frage. Aber gegen Costa Rica, gegen Schweden – sorry, wenn ich das so sagen muss: Da nützte er nicht viel. Er holte den Ball hinter den zwei Innenverteidigern, um danach einen Querpass über zehn Meter zu spielen. Das nervte. Ja, ich würde nicht mehr auf Behrami setzen. Und ich würde ebenfalls auf Blerim Dzemaili verzichten. Für ihn ist der Moment gekommen aufzuhören.

Was ist mit Stephan Lichtsteiner?

Er ist für mich ein anderer Fall, obwohl er schon 34 ist. Er ist der Captain, der seine Leistungen meistens gebracht hat, und auf ihn kann man immer noch zählen, wenn er das selber noch will. Der WM-Achtelfinal gegen Schweden hat gezeigt: Michael Lang ist noch kein Lichtsteiner.

Wer kann Nachfolger von Behrami werden?

Denis Zakaria von Mönchengladbach. Ich sehe ihn neben Xhaka im defensiven Mittelfeld, das ginge perfekt. Anstelle von Dzemaili sehe ich auf der Position hinter dem Stürmer Xherdan Shaqiri als ideale Lösung.

Wen würden Sie im Angriff aufstellen?

Das ist nicht einfach… Und ich glaube nicht, dass ein Junger wie Albian Ajeti bereits das Niveau hat, um sich durchzusetzen. Wir müssen einsehen, dass wir noch keine Mannschaft für einen Viertelfinal an einem grossen Turnier haben. Das reicht für den Achtelfinal. Wenn ich aber höre, dass es die beste Auswahl der letzten 20 Jahre sein soll, bin ich nicht einverstanden. Wer ist Extraklasse? Shaqiri ist der Talentierteste, und er kann Weltklasse werden – aber nur, wenn seine Einstellung stimmt. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)