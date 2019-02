Bayern München musste sich im deutschen Cup über die Verlängerung in den Viertelfinal spielen. Der deutsche Meister setzte sich mit 3:2 bei Hertha Berlin durch. Auch Schalke, Leipzig und Augsburg stehen unter den letzten acht.

Bayern München brockte sich die 30-minütige Verlängerung selber ein. Eine missglückte Rückgabe von Mats Hummels zu seinem Goalie ermöglichte Davie Selke in der 67. Minute das 2:2. In der Verlängerung dominierte der deutsche Meister so deutlich wie in den 90 Minuten zuvor: Kingsley Coman belohnte die anhaltende Druckphase der Gäste in der 98. Minute mit dem 3:2 per Kopfball.