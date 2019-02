Diese Niederlage von Anfang Februar in Leverkusen hatte angedeutet, dass die Bayern spielerisch trotz erfolgreicher Aufholjagd noch längst nicht in bester Verfassung sind. Dies bestätigte sich in den letzten Partien. Doch anders als im Herbst siegen die Bayern nun in engen Spielen. Vor einer Woche war das so beim 3:2-Erfolg in Augsburg (nach 1:2-Rückstand), am Samstag galt es ebenfalls im Heimspiel gegen Hertha Berlin. Ein Tor des Spaniers Javi Martinez nach etwas mehr als einer Stunde, erzielt mit dem Kopf nach einem Corner, reichte zum glanzlosen Pflichtsieg.

Einen Wermutstropfen gab's dennoch für Bayern: Der 22-jährige Kingsley Coman erlitt nur neun Minuten nach seiner Einwechslung einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel und dürfte die nächsten zwei Spiele bei Borussia Mönchengladbach und daheim gegen Wolfsburg verpassen. Eine rechtzeitige Rückkehr zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 13. März gegen Liverpool ist offen.

Doublette von Admir Mehmedi

Aus Schweizer Sicht stach in der 23. Runde die Doublette von Admir Mehmedi für Wolfsburg und gegen seinen Nationalteam-Kollegen Yann Sommer im Tor von Borussia Mönchengladbach heraus. Der Winterthurer erzielte bei seinem 26-minütigen Einsatz die letzten zwei Treffer zum 3:0-Auswärtssieg. Mehmedi war in der Bundesliga erstmals seit dem 2. Dezember 2018 erfolgreich. Derzeit steht er bei fünf Toren und ist damit der beste Schweizer Torschütze in dieser Saison in der Bundesliga vor seinem Teamkollegen Renato Steffen (3).

Dank dem zweiten 3:0 in Folge katapultierte sich Wolfsburg plötzlich in den Kampf um die Champions-League-Plätze. Der 4. Rang (Leipzig) ist nur drei Punkte entfernt, und selbst der Rückstand auf das drittplatzierte Borussia Mönchengladbach beträgt bloss noch fünf Zähler.

Unruhe auf Schalke

Von solchen Sphären träumen sie bei Schalke längst nicht mehr. Im Gegenteil: In Gelsenkirchen wird die Unruhe von Spiel zu Spiel grösser. Nach einer ansprechenden Leistung in der Champions League gegen Manchester City (2:3) zeigte Schalke gegen Mainz, einen Gegner, der die letzten drei Spiele verloren und dabei elf Gegentore kassiert hatte, eine schwache Leistung und war beim 0:3 chancenlos.