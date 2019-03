Als Basil Stillhart zum fünften Mal erzählen soll, wie er sich als zweifacher Torschütze fühle, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln: «Ich mache besser nicht mehr so viele Tore, dann kann ich schneller in die Kabine gehen.» Der St. Galler ist sich nicht gewohnt, nach einem Spiel der gefragte Mann zu sein. Nach seiner Leistung gegen den FC Zürich mit zwei Toren innert vier Minuten kann sich der 24-Jährige indes nicht drücken. Er habe einfach Glück gehabt, am richtigen Ort zu stehen, sagt er zum ersten Tor, als der Ball nach einem Schuss Grégory Karlens an Dejan Sorgic abprallte und ihm vor die Füsse fiel. Und beim zweiten Tor hätten ihn seine Teamkollegen schön freigespielt. Marvin Spielmann flankte, Karlen liess den Ball durch.