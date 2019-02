E-Sports, Stadionrückbau und ein Investment in Indien

Ein «First Mover», das will Burgener jetzt auch mit dem FCB sein. Weil er im E-Sports Wachstumschancen sieht, hat der Club mehrere Profi-Computerspieler unter Vertrag. Weil noch kein europäischer Verein in Indien eingestiegen ist, halten die Basler seit jüngstem für eine Investition von rund 1,2 Millionen Franken 26 Prozent des Chennai FC.

Und weil der vor 18 Jahren erbaute St.-Jakob-Park demnächst für eine grössere Summe renoviert werden muss, denkt Burgener öffentlich darüber nach, ob es nicht Sinn machen würde, das Stadion um 8000 auf nur noch 30000 Plätze zu verkleinern. Es geht dabei um die Stimmung, die unter leeren Sitzen leidet. Aber natürlich auch darum, dass ein verknapptes Ticket-Angebot durchaus im Interesse eines Clubs sein dürfte, der sein Stadion höchstens noch in der Champions League füllt.

Das alles sind je nach Sichtweise kreative bis provokative Ideen. Mindestens so überraschend aber ist jeweils auch, wie irritiert Burgener reagiert, wenn er auf Widerstand stösst. Wenn die Ultras etwa wegen des Indien-Deals beim Heimspiel gegen St. Gallen für 45 Minuten die Muttenzerkurve verlassen, kann er danach treuherzig erklären, es stehe doch in seinem Konzept, «dass wir künftig mit internationalen Clubs kooperieren». Als ob irgendjemand ausser ihm dabei an die Minderheitsbeteiligung in einem Fussball-Entwicklungsland gedacht hätte.

Dieser Punkt, der auch noch zum FCB gehört: Der Fussball

Möglich, dass all die Diskussionen über die generelle Entwicklung des Vereins entspannter geführt würden, wenn da nicht dieser eine Punkt wäre, der neben Businessplänen und Globalisierung eben auch noch zu einem Fussballclub gehört: der Fussball.

Ausgerechnet im Kerngeschäft aber wirkt der FCB unter Burgener nicht visionär, sondern auf der Suche. Da wird der Vertrag mit dem 33-jährigen Serey Die im September verlängert, nur um ihn im Januar an Xamax auszuleihen (wo er gegen Basel Rot für eine Tätlichkeit sieht). Oder es wird Stürmer Oberlin im Sommer für 5 Millionen Franken verpflichtet – und im Winter nach Italien geschickt.