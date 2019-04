Basel feiert lockeren Sieg gegen den FCZ

Ajeti setzt den Schlusspunkt in der 89. Minute. (Quelle: SRF)

Ungeschlagen seit elf Spielen

Obwohl nicht ganz schuldlos beim Gegentreffer verdankte es der FC Zürich seinem Goalie, dass er lange Zeit auf einen «Lucky Punch» hoffen konnte. Sehr nahe kam die Mannschaft von Ludovic Magnin dem Punktgewinn in der letzten halben Stunde nicht mehr. Die beste Torchance vergab der FCZ durch Assan Ceesay unmittelbar vor dem Gegentreffer. Der Lattenschuss von Grégory Sertic in der 59. Minute von der Cornerfahne aus, war zu überraschend und glückhaft, um wirklich als gefährlich zu gelten.

Der FC Zürich war nach der Pause etwas mutiger, aber in Abwesenheit von einigen Leistungsträgern zu wenig präzis und sicher, um seine enttäuschende Rückrunden-Bilanz aufzubessern. Der FC Basel hingegen ist seit nunmehr elf Partien ungeschlagen (8 Siege, 3 Remis).

GC punktet, kommt aber nicht vom Fleck

Das Fernduell gegen den Abstieg zwischen Xamax und GC endete mit einem Patt. Xamax in Lugano und GC in St. Gallen erreichen bemerkenswerte Remis auf fremden Plätzen. In keinem der beiden Spiele fiel ein Tor. Vor dem letzten Viertel der Meisterschaft beträgt der Abstand zwischen den Xamaxiens und den letztplatzierten Zürchern weiterhin sechs Punkte, mit einem zusätzlichen Plus für Neuchâtel Xamax, was die Tordifferenz betrifft.