Basel demontiert den FCZ

Basels Trainer Marcel Koller hat nach der Niederlage in St. Gallen fünf seiner Feldspieler ausgewechselt. Die wichtigste Änderung betraf den Mann, der ganz vorne stürmte: Dort hatte in diesem Jahr immer Kemal Ademi gespielt. Gegen den FC Zürich kehrte Arthur Cabral zurück – und machte fast alles besser als sein Vorgänger. Vor allem hielt er lange Bälle in seinen Füssen, arbeitete viel mit dem Körper und schien den Erfolg im Letzigrund so richtig zu wollen.