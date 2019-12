Barcelona musste gleich dreimal bei ihr anfragen

Da steht sie also, mit breitem Grinsen im Gesicht, der Daumen ist nach oben gestreckt. Direkt dahinter: Das Logo des FC Barcelona. Ana Maria Crnogorcevic lächelt in die Kamera – so, wie es vor ihr schon zahlreiche grosse Fussballerinnen und Fussballer taten. Beispielsweise Lieke Martens, Weltfussballerin 2017. Oder Diego Armando Maradona. Oder Johan Cruyff. Oder Ronaldinho. Seit Mittwoch hat die Rekordtorschützin des Schweizer Nationalteams mit all diesen Grössen des Sports etwas gemeinsam: das Barça-Shirt zu tragen.