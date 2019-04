Barça liegt 2:4 zurück – dann zaubert Messi

Bis zur 60. Minute war der Superstar von seinem Trainer Ernesto Valverde geschont worden. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel noch ausgeglichen, 2:2. Die Katalanen waren problemlos in die Partie gestartet, führten nach einer Viertelstunde und zwei Treffern von Coutinho und Malcom standesgemäss beim Viertletzten der spanischen Primera Division. Der Gastgeber kämpfte sich jedoch zurück in die Partie und ging kurz nach der Einwechslung von Messi 3:2 in Führung, zehn Minuten vor Schluss fiel gar das 4:2. In einem bebenden Stadion schien sich eine dicke Überraschung anzubahnen.

Es folgte der Beginn einer packenden Schlussphase, die es in sich hatte. Zunächst flog bei Villarreal der Verteidiger Álvaro González nach einem Foul an Luis Suárez mit Gelb-Rot vom Platz. Dann folgte der Auftritt Messis. Mit seinem wunderbar direkt verwandelten Freistoss in der 90. Minute schürte er bei den Gästen neue Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der Partie, die Suárez mit dem Ausgleich zum 4:4 in allerletzter Sekunde doch noch verwirklichte. Messi gelang es bereits im dritten Spiel in Folge, einen Freistoss direkt zu versenken.

Video: Suárez schiesst das 4:4