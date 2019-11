BVB gewinnt mit Ach und Krach

Auf der anderen Seite hat Jürgen Klinsmann mehr als ein Jahrzehnt nach seinem letzten Spiel als Bayern-Trainer sein Comeback in der Bundesliga gegeben.

Besserer Start für den BVB

Die Dortmunder nahmen im ausverkauften Olympiastadion das Zepter schnell in die Hand. Dank Treffer von Sancho (15.) und Hazard (17.) gingen sie innert wenigen Minuten mit 2:0 in Führung. In der Folge plätscherte das Spiel etwas vor sich hin.

Lukebakio war es, der den Berliner den Weg aufzeigte. Mehrere Aktionen des Stürmers liessen die Mannschaft und das Stadion erwachen. So erstaunte es nicht, dass die Berliner den Anschlusstreffer mit Darida (34.) erzielten.

In der Folge waren es aber erneut die Borussen, die mehr für das Spiel taten. Doch just vor dem Pausentee stellte sich Hummels Selke in den Weg und sah folgerichtig die zweite Gelbe Karte. Damit war klar, dass der BVB in der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielte.

Dortmunds Dank an den VAR

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Selke traf in der 50. Minute zum Ausgleich. Doch das Tor wurde nochmals überprüft und wegen einer äusserst knappen Abseitsposition zu recht aberkannt. Da war viel Glück dabei für die Dortmunder.

Danach geschieh wenig bis gar nichts. Den Berlinern ging langsam die Puste aus und die Dortmunder lauerten auf Konter. Nur die Nachspielzeit liess Favre und seine Mannschaft zittern. Kalou und Grujic verpassten im Getümmel des BVB-Strafraums den Ausgleich.

Paderborn wieder auf Aufholjagd

In den weiteren Partien trennte sich der 1. FC Köln im Abstiegskampf daheim gegen die von Martin Schmid trainierten Augsburg mit 1:1. Beide Mannschaften beendeten das Spiel zu zehnt. Niederlechner (43.) brachte die Augsburger vor der Pause in Führung, Cordoba glich kurz vor Schluss aus (86.).

In Sinsheim trennen sich Hoffenheim und Düsseldorf ebenfalls 1:1. In Paderborn dagegen holt der Aufsteiger beinahe einen 3:0 Rückstand auf. Diesmal müssen sie sich mit 2:3-Niederlage abfinden.

Düsseldorf wieder dank Hennings

Rouwen Hennings hat Fortuna Düsseldorf mit einem späten Tor einen Punkt gesichert und sein Team damit vor dem nächsten Rückschlag im Abstiegskampf bewahrt. Der Angreifer traf beim 1:1 bei Hoffenheim in der 87. Minute und verhinderte mit seinem zehnten Saisontor auch einen erneuten Sprung der Kraichgauer auf die internationalen Plätze. Vor 25 427 Zuschauern hatte Hoffenheims Tor-Garant Andrej Kramaric (6.) zuvor mit seinem vierten Treffer in seinem vierten Spiel die Gastgeber in Führung gebracht. Erfolgreicher ist kein anderer Hoffenheimer Spieler.

Leipzig führt früh, muss dann zittern

RB Leipzig hat die Auswärtshürde bei Paderborn aufgrund einer schwachen zweiten Halbzeit nur mit viel Mühe genommen, aber dennoch zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobert. Im Duell des Champions-League-Teams beim Aufsteiger erzielten Patrik Schick (3. Minute), Marcel Sabitzer (4.) und Timo Werner (26.) beim 3:2 (3:0) die Treffer für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. Streli Mamba (62.) und Klaus Gjasula (73.) trafen vor 13 253 Zuschauern nach dem Seitenwechsel für die Gastgeber und brachten den grossen Favoriten damit noch einmal in Bedrängnis.