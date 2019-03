Es resultierte dabei ein 2:1-Auswärtserfolg gegen das abstiegsbedrohte Fulham, dank dem Chelsea den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen wahrte. Nach 29 Runden beträgt der Rückstand auf das viertplatzierte Manchester United zwei Punkte. Gonzalo Higuain und Jorginho erzielten die Tore für Chelsea in der ersten Halbzeit. Fulhams zwischenzeitlicher Ausgleich durch Calum Chambers hatte nur vier Minuten Bestand.

Kepa owed his manager a performance today and he gave him one ????#FULCHEpic.twitter.com/hFTkjiqndX

— Goal (@goal) 3. März 2019