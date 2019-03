So fühlt es sich also an, wenn du zu den Verlierern gehörst. Über Nacht hat sich das Trainingsgelände des FC Fulham in ein Tollhaus verwandelt. Laute Musik und Gesang dröhnen aus der Garderobe. Ein Teamkollege kommt mir fast schon tanzend entgegen und brüllt: «Kay, weisst du es schon? Magath wurde entlassen – die Medizinbälle hat er gleich mitgenommen!»