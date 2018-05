«Aufsteigerjungs!», heisst es in grossen Lettern auf der Vereinswebsite des FC Köniz. Es ist ein kleines Stück Berner Sporthistorie, das die Vorstädter am vergangenen Wochenende geschrieben haben.

Die zweite Mannschaft des FCK ist in der 2. Liga regional bereits vier Runden vor Saisonschluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und wird promoviert – noch nie hat ein «Zwöi» eines Berner Amateurvereins den Sprung in die 2. Liga interregional bewerkstelligt.

Allein die nackten Zahlen widerspiegeln die sensationelle Spielzeit der Könizer: In 18 Partien ­gewannen sie 14-mal, 4 Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. «Es ist grossartig, was das Team in dieser Saison geleistet hat. Nun möchten wir es durchziehen, die weisse Weste behalten und die Saison ohne Niederlage beenden», sagt Assistenztrainer Vittorio Canelli.

Die Mischung macht es

Am Ursprung des Könizer Hochs sieht Canelli die perfekte Mischung innerhalb der Mannschaft. «Wir haben einen super Mix mit sehr vielen jungen, hungrigen Spielern, die sich aufdrängen wollen, und Routiniers, die das Team führen können.»

«Wir möchten die weisse Weste diese Saison behalten.»Assistenzcoach Vittorio Canelli

Erfahrene Akteure wie der mehrfache 2.-Liga-Topskorer Slaven Savic, Ex-Profi Jiri Koubsky, der im Fanionteam nicht mehr zum Zug kam, oder Sturmtank Raphael Walther verliehen dem FCK Stabilität, die jungen Wilden würzten das Ensemble mit Spielwitz und Unerschrockenheit.

Zudem habe Trainer und Ex-Profi Sanin Pintul die Equipe beinahe perfekt geführt, lobt Assistent Canelli. «Pintul hat einen super Job gemacht. Er führt das Team mit einer klaren Linie und hat es jederzeit im Griff gehabt.»

Die Freude im ganzen Verein über den Coup sei deutlich spürbar, sagt Canelli. «Es ist schön zu sehen, dass sich alle im Verein und vor allem auch der Vorstand mit uns mitfreuen», erklärt Canelli. Apropos Vorstand: Dieser gratulierte auf der Website der zweiten Equipe unter anderem mit den Worten: «Wir freuen uns auf die neue Saison und darauf, neue Gegner und Sportplätze kennen zu lernen.»

Canelli blickt diesbezüglich schon voraus: «In der 2. Liga interregional geht alles viel schneller zu und her. Das wird eine Herausforderung für uns werden.» Doch vorher wollen die Vorstädter noch die Aufstiegseuphorie auskosten und die Saison ungeschlagen beenden. (Berner Zeitung)