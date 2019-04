Auch in dieser Statistik ist YB spitze

YB mit mehr als einem Drittel mehr: In der selben Zeitspanne (Saisonende 2008/09 bis heute) steigerten die Young Boys ihren Zuschauer-Durchschnitt um kolossale 39,75 Prozent. Die Zunahmen beim FC Basel (19,6 %) und FC Luzern (17,8 %) fallen ebenfalls markant aus. Während sie in Basel und Bern primär auf sportliche Erfolge (national und international) zurückzuführen sind, hat in Luzern auch das im Juli 2011 neu eröffnete Stadion zur Erhöhung der Zahlen beigetragen.

Allgemeine Zunahme: Um 24,05 % wuchs die durchschnittliche Zuschauerzahl in der Super League seit Abschluss der Saison 2008/09 an. In der gleichen Periode betrug der Rückgang in der höchsten Spielklasse Österreichs 30,5 %, wobei die Bundesliga auf die aktuelle Saison hin noch um zwei auf zwölf Mannschaften aufgestockt wurde. Und hierzulande ist definitiv noch viel Luft nach oben vorhanden.

Challenge League weiter beliebt: In der zweithöchsten Spielklasse ging der Zuschauer-Durchschnitt in den vergangenen zehn Jahren um 3,57 Prozent zurück, allerdings gehörten der Liga in der Saison 2008/09 noch 16 Teams an. Mit zehn Mannschaften (seit 2012/13) beträgt der Schnitt aktuell 1945 Besucher pro Partie. Spitzenreiter ist der FC Winterthur, der durchschnittlich 3593 pro Spiel auf seine Schützenwiese lockt und im Vergleich zur Vorsaison ein Plus von 27,54 % verzeichnet.