Auch Alpstaeg weg, der FCL-Verwaltungsrat fällt auseinander

Der 24. Oktober, er wird als turbulenter Tag in die Geschichte des FC Luzern eingehen. Es ist dieser Donnerstag, an dem der Verwaltungsrat der Zentralschweizer auseinanderfällt. Am Morgen vermeldete die «Luzerner Zeitung», dass ein Trio das Gremium per sofort verlassen würde, bestehend aus Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber. Den Entscheid teilten sie Präsident Philipp Studhalter schriftlich mit. Es soll dabei um ein Kaufangebot des Trios gegangen sein. Sawiris, Schmid und Sieber besitzen 34,1 Prozent der FCL-Aktien.