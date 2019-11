Arsenal stürzt ohne Xhaka in die Krise

Chelseas grosses Talent Tammy Abraham und der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic trafen nach der Pause für die überlegenen Blues, die in der Premier League ihren sechsten Sieg in Folge feiern durften. Das Team von Frank Lampard hat wie Leicester nun fünf Punkte Rückstand auf Leader Liverpool. Der Tabellenführer empfängt morgen im Spitzenkampf Titelverteidiger Manchester City.

Chelsea bleibt im Rausch! Die Blues gewinnen das sechste Spiel in Folge in der Premier League und ziehen zumindest für eine Nacht vorbei an City auf Platz 2. Wie häufig in den letzten Wochen treffen Abraham und Pulisic für Chelsea.#skyplpic.twitter.com/PDedTMaDIO

— Sky Sport (@SkySportDE) November 9, 2019