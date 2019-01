Durch den ersten Liga-Sieg gegen Chelsea seit 2016 verteidigt Arsenal in der Premier-League-Tabelle den fünften Platz vor dem punktgleichen Verfolger Manchester United und rückte bis auf drei Punkte an den FC Chelsea heran. Die Blues belegen weiterhin Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

Der deutsche Ex-Fussball-Nationalspieler Mesut Özil, den Trainer Unai Emery in der Vorwoche nicht in seinen Kader berufen hatte, kehrte ins Aufgebot der Gunners zurück. Allerdings verbrachte der 30-Jährige, um den es immer wieder Wechselgerüchte gibt, das gesamte Spiel auf der Bank.

Granit Xhaka spielte über 90 Minuten, Aussenverteidiger Stephan Lichtsteiner stand nicht im Aufgebot. Bei Chelsea wurde zehn Minuten vor Schluss der vom FC Bayern umworbene U19-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi eingewechselt.

Arsenal - Chelsea 2:0 (2:0)

60'000 Zuschauer.–Tore: 14. Lacazette 1:0. 39. Koscielny 2:0.–Bemerkung: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (nicht im Aufgebot).