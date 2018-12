Vielleicht hat ja tatsächlich der göttliche Beistand dem kleinen Mann aus dem Baselbiet geholfen. Matt Le Tissier nennen sie in England wegen seiner früheren Taten als Fussballer auch Le God. Er empfahl kraft seines Amtes als Fernsehexperte, Xherdan Shaqiri von Anfang an spielen zu lassen. Etwas, das Shaqiri für Liverpool gegen die Topteams Englands noch nie durfte. Und tatsächlich, Le Tissiers Botschaft wird gestern Samstag erhört. Shaqiri steht gegen Arsenal in der Startformation, zusammen mit den bewährten Überkräften Salah, Firmino und Mané.