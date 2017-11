Alter Mann, neu erfunden

Pressetermine mit Steve von Bergen können mühsam sein! Wirklich? Wer dem YB-Captain Ende November 2017 gegenübersitzt, trifft einen freundlichen, red­seligen Menschen, was gar nicht unbedingt mit der charmant platzierten Einstiegsfrage verbunden sein muss. Also: «Wie fühlt man sich als bester, wertvollster Spieler der Super League?»

Steve von Bergen schmunzelt, vergewissert sich, dass sich die Frage nicht auf den Marktwert bezieht, schmunzelt noch mal, sagt in Steve-von-Bergen-Manier: «Das interessiert mich nicht.» Und es sei, das ist die Antwort auf die zweite Frage der Charme­offensive, auch keineswegs seine beste Saison. «Mit 23 Jahren war ich stärker. Und im Ausland kaum schwächer. Zudem ist es einfacher, gut auszusehen, wenn das Team so stark spielt.»

Eine Art Elder Statesman

Es ist ein angenehmer Zeitpunkt dafür, mit von Bergen zu reden. Seit Monaten agiert der Abwehrchef nach holprigem Saisonstart überragend. Er dirigiert das erfolgreiche YB, ordnet und stabi­lisiert die Defensive, ist das Gewissen des Teams.

Von Bergen hat sich neu erfunden. Keiner sagt oder schreibt mehr, es sei die Saison zu viel für ihn. «Ich kann mit Kritik umgehen», sagt er, «und hebe nicht ab, wenn ich gelobt werde.» Im Prinzip sei ihm egal, was geschrieben werde. «Aber die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass ich mit Journalisten vom Boulevard in die Ferien gehe.»

Von Bergen ist bei YB eine Art Elder Statesman. «Es ist wie damals beim FCZ, als die Rumänen Iulian Filipescu und Mihai Tararache die Chefs eines sehr jungen Teams waren.» Zweimal gewann von Bergen mit Zürich den Titel, das war 2006 und 2007, nun bietet sich dem «alten Mann» (Eigen­beschreibung) diese Chance mit 34 Jahren noch mal.

«In Sion habe ich vor dem Anpfiff um mich geschaut und gemerkt, dass der zweitälteste bei YB 24 war.» Er sei zehn Jahre älter, sagt von Bergen gespielt entrüstet. Und, okay, der Musikgeschmack der nächsten Generation sei gewöhnungsbedürftig. Von Bergen teilt auch nicht das dringende Bedürfnis, alle Momente auf Instagram, Facebook, Twitter zu teilen. «Da bin ich nicht dabei», sagt er.

Der Reifeprozess von YB

Vor wenigen Wochen ist von Bergen zum zweiten Mal Vater geworden, der Sohn sorgt für kurze Nächte. Und die 6-jährige Tochter fiebert mit dem Fussball spielenden Papa mit. Deshalb geniesst von Bergen die freien Tage während den Länderspielpausen, den Rücktritt aus der Auswahl hat der 50-fache Nationalspieler nie bereut.

Sein Fokus gilt YB. «Wir sind selbstbewusst, der gute Saisonstart mit dem 2:0 gegen Basel half uns.» Und stets seien andere Spieler in Form. Als Guillaume Hoarau fehlte, erzielten Roger Assalé und Jean-Pierre Nsame viele Tore. Christian Fassnacht war sehr erfolgreich, seit er nicht mehr trifft, hat sich Miralem Sulejmani als Torschütze ausgezeichnet.

«Wir sind schwierig auszurechnen, die Mischung passt, die Jungen verbessern sich», sagt von Bergen. Der Reifeprozess sei beeindruckend. Das 1:1 vor einem Monat in Basel sei ein Beleg dafür, aber auch die 2:1-Siege zuletzt gegen Zürich und in Lugano. «Doch die Saison dauert noch lange, jedes Spiel ist anders. Man muss stets differenzieren.» Als Leitartikler beim «Blick», das lässt sich behaupten, wäre Steve von Bergen eine grobe Fehlbesetzung.

Er spielt 2018 weiter

Und so will der Captain das un­genügende Abschneiden in der Europa League (3 Remis in 5 Spielen) nicht schlechtreden. «Wir waren in keiner Partie schwächer und spielten gegen Spitzenteams aus Serbien, der Ukraine und Albanien. Da kann man nicht nur Siege erwarten.» Am Sonntag in Lugano hätte er nach 70 sehr mühevollen Minuten aber auch einen Punkt genommen. «Da war Glück bei unserem Sieg dabei. Doch wir sind ruhig und geduldig geblieben. Das zeichnet uns aus.»

Vor allem ihn, den manchmal knorrigen, zuweilen anstrengenden, stets engagierten Vorzeigeprofi. Von Bergens Fünfjahresvertrag läuft Ende Saison aus. Und auf einmal erscheint es nicht mehr unrealistisch, dass er auch danach für YB spielen wird. «Ich habe keinen Stress», sagt von Bergen. «Wir werden das besprechen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.»

Eines sei aber klar: «Ich werde weiter Fussball spielen. Noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre.» Er werde jedoch nur noch Einjahresver­träge unterschrieben. «Ich will keinem Verein zur Last fallen.»

YB oder Xamax?

Den Wohnort wird von Bergen nächsten Sommer ohnehin nicht wechseln. Er lebt in Neuenburg, für ihn gibt es nur zwei Optionen, wo seine Karriere endet. «YB ist erster Ansprechpartner, Xamax mein Heimatverein.» Der Neuenburger Klub ist auf bestem Weg, in die Super League aufzusteigen. Verzichten die Young Boys auf von Bergens Dienste, würde ihn Xamax mit offenen Armen empfangen.

«Das ist alles weit weg», sagt der Neuenburger, «wir spielen alle drei, vier Tage, darauf konzentriere ich mich.» Zunächst steht der Cupviertelfinal gegen St. Gallen auf der YB-Agenda. Cupsieger wurde von Bergen nie, mit Xamax stand er 2003 mit 19 Jahren im Final – und war in Basel beim 0:6 gegen den FCB gesperrt.

Steve von Bergen hat viel ge­redet, er war offen wie selten, altersmild vielleicht gar ein bisschen. Gar kein Verständnis zeigt er für die mancherorts geführte Debatte, ob YB aufgrund seiner vielen dunkelhäutigen Fussballer möglicherweise bei einigen Leuten wenig Identifikationspotenzial besitze. «Das ist lächerlich und dumm», sagt von Bergen dezidiert. «Viele verschiedene Kulturen sind sogar gut für die Ka­bine. Es ist doch egal, ob einer ­Pakistaner, Südamerikaner, Nordafrikaner oder Russe ist. Entscheidend ist die richtige Mentalität.» (Berner Zeitung)