Alte Liebe und neuer Leader

Joël Magnin hat aufwühlende Tage hinter sich: Nach 17 Jahren als Spieler und Trainer (zuletzt der U-21) verliess er Ende Mai YB. Er tat es in der Annahme, Xamax in der Challenge League zu übernehmen. Doch dann drehten die Neuenburger Anfang Juni in einer verrückten Partie in Aarau das 0:4 aus dem Barrage-Hinspiel und sicherten sich den Ligaerhalt im Elfmeterschiessen in extremis. Der 48-Jährige coacht künftig in der Super League. Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung.