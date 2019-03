Als wäre er nie weggewesen

Guillaume Hoarau meldet sich auf eindrückliche Art und Weise zurück. Nach seiner Wadenverletzung, die ihn zu einer einmonatigen Pause zwang, trifft «Air France» bei seinem Comeback in der Startelf gegen den FC St. Gallen gleich dreimal und entscheidet damit die Partie. Es ist sein vierter Hattrick in Diensten der Gelb-Schwarzen – der erste in dieser Saison.