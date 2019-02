Schon vor zwei Jahren war Sadiku in der Winterpause zu den Luganesi gestossen, mit elf Treffern avancierte der albanische Stürmer zu einem Protagonisten der Rückrunde, welche die Tessiner auf dem erstaunlichen dritten Rang beendeten. Gestern aber, bei der Rückkehr des vom spanischen Erstligisten Levante ausgeliehenen Nationalspielers, waren keine Ansätze für eine neuerliche Erfolgsgeschichte zu finden.

Spielmanns herrliches Tor

Das liegt natürlich auch an der Darbietung der Gäste. Nach einem Winter, der dem FC Thun keine signifikanten Veränderungen brachte, kann Trainer Marc Schneider beim Nachholspiel eine Startelf nominieren, die so auch in der Vorrunde hätte auf dem Platz stehen können.

Die Eingespieltheit ist dem Tabellendritten anzumerken, er benötigt keine Eingewöhnungszeit. Nach drei Minuten und einer Kombination über Dennis Hediger und Matteo Tosetti bietet sich den Oberländern schon eine Chance. In diesem Stil geht es weiter: Die Thuner gewinnen die Mehrzahl der Zweikämpfe, sie haben viel öfter den Ball und kommen zu mehr Gelegenheiten. Es ist eine eindrückliche Darbietung – einziges Manko: die mangelnde Torausbeute.

Doch als sich die erste Halbzeit dem Ende nähert und der linke Flügel Marvin Spielmann schon zu drei gefährlichen Abschlüssen gekommen ist, belohnt dieser sich und die Teamkollegen für die couragierte Leistung. Nach dem Ballgewinn von Rechtsverteidiger Stefan Glarner tief in der gegnerischen Hälfte schiesst Spielmann den Ball mit dem linken Aussenrist via Latte herrlich ins Tor. «Wir waren auf den Punkt bereit, setzten den Gegner sofort unter Druck», sagt Captain Hediger.

Erstmals seit Sforza

Und das Heimteam? Immerhin zu Beginn der zweiten Halbzeit vermag es sich aufzubäumen. Thuns Torhüter Guillaume Faivre ist erstmals gefordert, doch ausgerechnet ein Ballverlust von Zugang Lavanchy macht die Bemühungen zunichte. Spielmann ist in der 55. Minute mit seinem 9. Saisontor erfolgreich. Und kurz darauf gelingt Sorgic mit seinem 12. Treffer das 3:0. Der Zwischenspurt genügt zur Siegsicherung, auch nach dem 1:3 geraten die Oberländer nicht in Gefahr, das Spiel aus den Händen zu geben. Im Gegenteil: Glarner, der eingewechselte Dennis Salanovic und Sorgic hätten erhöhen können. «Wir dürfen sehr zufrieden sein», sagt Hediger.

Es ist der erste Sieg der Thuner in Lugano seit Sommer 2015, als noch Ciriaco Sforza Trainer der Oberländer gewesen war. Und ein Beleg, dass mit den Thunern auch in der Rückrunde zu rechnen ist.