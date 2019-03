Als Xhaka geht, brechen die Schweizer ein

Xhaka zieht eine Flanke a là Shaqiri auf den hinteren Pfosten, Zuber vergibt mit seinem Kopfball. In der 19. Minute folgt das Tor. Rodriguez schiesst, Freuler lenkt den Ball zu Ajeti ab, der legt ihn zurück, und Freuler zögert nicht, zieht entschlossen ab und trifft. es ist sein erstes Tor im 17. Länderspiel. So erfreulich das für die Schweiz, so irregulär ist das Tor. Ajeti hat den Ball mit dem linken Oberarm kontrolliert, bevor er ihn zu Freuler zurückgibt.

Der grosszügige Gast

Der Gast ist weiterhin überhaupt nicht daran interessiert, sich aus seinem Reduit zu lösen. Er lässt die Schweiz grosszügig gewähren. Und die? Die weiss mit den klaren Vorteilen beim Ballbesitz nicht viel anzufangen, sie lässt den Ball wohl laufen, aber immer da, wo es nicht gefährlich ist. Bis in den Strafraum dringt sie kaum einmal vor. Auch ohne Shaqri und Seferovic, die grossen Abwesenden in der Offensive, gelingen der Schweiz nach der Pause zwei Tore. Das 2:0 gelingt Xhaka mit einem herrlichen Distanzschuss, das 3:0 geht auf das Konto von Embolo, dessen Ball mit gütiger Hilfe Schmeichel über die Linie trudelt. 76 Minuten sind in dem Moment vorbei. Drei Minuten später geht Xhaka vom Platz.