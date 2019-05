Alles soll schneller werden – mit dem Ziel Meistertitel

Das 2:0 am letzten Spieltag in Mönchengladbach hatte wenig Ertrag gebracht, ausser der Fussnote, mit 76 Punkten die drittbeste Ausbeute in 52 Jahren Dortmunder Bundesliga-Zugehörigkeit geliefert zu haben. Dass die Bayern ihre zwei Punkte Vorsprung ins Ziel brachten, es war nur der Vollzug einer überdeutlichen Vorahnung. «Wir haben die Meisterschaft viel früher verloren», bilanzierte Axel Witsel, «gegen die sogenannten kleinen Clubs.» Die Präzisierung lieferte Goalie Roman Bürki: «Bei ­allem Respekt, aber gegen Nürnberg, Augsburg oder Düsseldorf musst du gewinnen, wenn du Meister werden willst.»

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der vor dem ­Anpfiff versucht hatte, mehr ­Optimismus zu verbreiten, als es ­rational eigentlich Sinn machte, hatte zwei Spiele im Saisonverlauf ausgemacht, die dem BVB den Titeltraum verdorben hatten: «Wir haben gegen Hoffenheim überlegen gespielt und 3:0 geführt, und in Bremen war es genauso und wir haben 2:0 geführt. Beide Male haben wir dann nur Unentschieden gespielt, beide Male zwei sichere Punkte ­verloren. Das waren gefühlte Niederlagen, die einer erfahreneren Mannschaft einfach nicht passieren.»

Sinneswandel als Fazit

Immerhin schien der zumindest theoretisch erst am letzten Spieltag entschiedene Titelkampf einen Sinneswandel bewirkt zu haben. Dass die Bayern nur in dieser einen Saison eine Schwächeperiode gehabt hätten, die man unbedingt hätte nutzen müssen, schien beim finalen Mannschaftsessen schon nicht mehr die Dortmunder Lehrmeinung zu sein. Die Nähe zur Meisterschale lässt die überwiegend jungen Profis im Nachhinein an eine noch grössere Chance im nächsten Jahr glauben. Das ist ein Sinneswandel. Vielleicht hätte er schon früher kommen müssen. Trainer Lucien Favre und die Chefs Watzke und Michael Zorc müssen sich insgeheim fragen, ob sie ihren Anspruch auf den Meistertitel nicht früher und entschlossener hätten verkünden können. Stattdessen blieb Dortmund selbst bei sieben oder gar neun Punkten Vorsprung bei der modernen Fussballer-Phrase, dass man nur «von Spiel zu Spiel» denken wolle. Während in München Niko Kovac, Favres Pendant, selbst beim grössten Punkterückstand weiterhin den Titel versprach.

Fest steht, dass der BVB in Christian Pulisic, der für rund 64 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea wechselt, zwar einen Edeljoker verliert, ansonsten aber keine personellen Verluste erwarten muss, die wehtun würden. Auch der begehrte junge Engländer Jadon Sancho, dem gegen Gladbach sein zwölftes Saisontor und damit der 29. Skorerpunkt gelang, wird definitiv weiter für die Borussia spielen. Der 19-Jährige belegte in der aussagekräftigen Skorer-Wertung der Bundesliga hinter Münchens ­Robert Lewandowski (35 Punkte) Platz zwei, knapp vor seinem Teamkollegen Marco Reus (28 Punkte). Auch der von Real Madrid ausgeliehene Achraf Hakimi, der in der Rückrunde lange ausfiel und schmerzhaft fehlte, wird in Dortmund bleiben.

Der Faktor Schnelligkeit, auf den Sancho, Reus und Hakimi vertrauen, wird bei Dortmund noch bedeutender werden. Nationalspieler Nico Schulz kommt aus Hoffenheim, Thorgan Hazard aus Gladbach, ausserdem rechnet der BVB sich beste Chancen aus, ­Nationalspieler Julian Brandt aus Leverkusen präsentieren zu können. Auch er ist ein besonders flinker Spieler.