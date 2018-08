Alex Miescher tritt nach Doppelbürger-Debatte ab

Ein Interview nach dem Ausscheiden der Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Russland wird Alex Miescher zum Verhängnis. Nachdem der Generalsekretär seine Gedanken kund tat, künftig keine Doppelbürger mehr aufzubieten, hagelte es von vielen Seiten Kritik, auch von betroffenen Spielern. Nun reagiert Miescher und verlässt den Schweizer Fussballverband. Dies teilte der SFV in einem Communiqué mit. (mro)