Ärzte ärgern sich über den Fall Schär

Der Arzt des Schweizer Nationalteams zieht die Notbremse. Am Samstag noch hatte er Fabian Schär gegen Georgien trotz heftigem Schlag gegen den Kopf weiterspielen lassen. Am Sonntag meldete der Verband, bei Schär könnten «keine besorgniserregenden Symptome» festgestellt werden. Nun die Wende: Der Verteidiger wird am Dienstag gegen Dänemark nicht spielen.