Absprung vom Sprungbrett

Nur die Chancenauswertung lässt zu wünschen übrig. Trotz zahlreichen Möglichkeiten gewinnt YB «nur» 1:0. Nach einem frühen Tor von Samuel Ballet musste das Team von Mangiarratti bis zum Ende zittern. «Uns fehlt es an Kaltblütigkeit», bilanziert der U-21-Trainer nach dem Spiel.

Seit Saisonbeginn steht der Schweiz-Italiener bei der Nachwuchsmannschaft von YB an der Seitenlinie. Er ist der Nachfolger von Joël Magnin, der in die Super League zu Xamax wechselte. Der 41-Jährige trainierte zuvor den Challenge-Ligisten Chiasso und hatte als Aktiver für Wil und Bellinzona in der Super League gespielt. Nun belegt er mit der U-21-Auswahl von YB mit 22 Punkten nach 14 Runden den sechsten Platz.

Siegermentalität entwickeln

«Ich schaue nicht oft auf die Tabelle», sagt Mangiarratti, vielmehr seien die Leistung und Entwicklung der Spieler wichtig. «Natürlich ist es schön, zu gewinnen. So entsteht auch eine gewisse Siegermentalität», ergänzt er. Sein primäres Ziel sei aber, die Spieler weiterzubringen, damit sie den Sprung in die erste Mannschaft schafften.

Das gelingt dem 41-Jährigen offenbar ganz gut, denn die Profi-Equipe erhält in dieser Saison bislang sehr viel Unterstützung von den jungen Wilden – in erster Linie zwar wegen der grossen Verletzungssorgen beim Fanionteam.

Doch beispielsweise Felix Mambimbi überzeugte bisher bei seinen Einsätzen mit seiner Wendigkeit und dem ersten Tor auf höchster Stufe. Auch Esteban Petignat durfte schon Super-League-Luft schnuppern. Die beiden gehören mittlerweile zum Kader der 1. Mannschaft.

«Dazu trainieren noch drei bis vier Spieler bei den Profis mit», erzählt Mangiarratti. Im Gegenzug sammeln Langzeitverletzte der ersten Mannschaft oft Spielpraxis in der 1. Liga. So auch am Samstag, als Christopher Martins in der ersten Halbzeit das Spiel des Heimteams dirigierte.

Der 22-jährige Zuzug von Olympique Lyon fehlt wegen einer Schambeinentzündung bereits seit Ende August. «Martins hat einen super Leadership und nahm das Spiel sehr seriös. Er half uns mit seiner Ruhe am Ball», stellt Mangiarratti fest.

Schwierige Kaderplanung

Nicht zuletzt wegen solcher Verstärkungen sieht er den ständigen Austausch als Vorteil. «Das zeigt ja, dass die Spieler reif sind», erzählt der Trainer. Mangiarratti wisse zwar meistens erst einen Tag vor der Partie, welche Akteure ihm zur Verfügung stünden. Manchmal sei es deshalb schwierig, einen Spielplan zu entwickeln. «Aber das ist die Voraussetzung bei einer U-21-Auswahl.

Und klar: Die erste Mannschaft hat Priorität», fügt der Coach hinzu. Trotz Meisterschaftspause wird bei YB II noch bis zum 13. Dezember trainiert. «Wir legen nun ein Augenmerk auf den Muskelaufbau», sagt Mangiarratti.

Danach kann er sich eine kurze Verschnaufpause gönnen, bevor die Vorbereitung zur Rückrunde Anfang Januar startet.