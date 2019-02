Er war der Rekordtransfer von Cardiff City: Emiliano Sala. Wenn alles normal gelaufen wäre, hätte der Premier-League-Verein über eine Zeitspanne von drei Jahren insgesamt etwa 15 Millionen Pfund an den französischen Club Nantes überwiesen. Doch das Unglück am 21. Januar veränderte alles: Der 28-jährige Sala war an Bord einer einmotorigen Propellermaschine auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber in den Ärmelkanal gestürzt.