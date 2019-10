6 Einsätze, 12 Punkte – und eine ganze Wand aus Hass

Und an diesem Montag, seinem sechsten als Spielführer des Londoner Grossclubs, steht er mit Arsenal sogar im Einsatz. Ein regnerischer Abend in Manchester, ein Gegner, der wie die derzeit erfolglose United mit Wut im Bauch antritt. Es gibt einfacheres Terrain. Xhaka wühlt und grätscht, sieht Gelb, wie so oft, 1:1 steht es am Ende. Kurz vor der Pause erhält Arsenal das Gegentor, Manchesters McTominay schiesst, Teamkollege Sokratis lenkt den Schuss leicht ab, Xhaka ist mit dem Kopf in der Nähe. Wenn man will, kann man seine Bewegungen so deuten, als würde er sich ducken.

Ganz viele wollen das. Ganz viele Fans von Arsenal sehen in Xhaka den falschen Captain für ihr Team, fordern seine Absetzung, gar seinen Rauswurf aus dem Team. Trainer Unai Emery stellt sich Woche für Woche den kritischen Fragen, Xhaka selbst schweigt meist.

Vor einer Woche spielt Arsenal zu Hause gegen Aston Villa, Xhaka sieht Gelb, wie so oft, für einmal schon früh im Spiel. Emery nimmt ihn beim Stande von 1:2 rot-gefährdet vom Feld, Arsenal dreht das Spiel und gewinnt 3:2. Der Jubel ist überschaubar, die Wut auf Xhaka riesig.

Sick of idiots still defending Xhaka. You’re not a fucking super fan because you only say positive things about every player. He’s always been a liability but he’s worse than ever now. 26 years old and a complete idiot. He needs to fuck off.

— Paddy (@VieiraPaddy) September 22, 2019