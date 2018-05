50 Vermummte verprügeln Lissabon-Spieler

In Portugals Hauptstadt Lissabon wurden Spieler und Staffmitglieder von Sporting von einem Mob angegriffen, wie einheimische sowie englische Medien berichten. Demnach haben sich rund 50 vermummte Männer Zugang zur Umkleidekabine des Trainingszentrums in Alcochete, rund 20 Kilometer südlich von Lissabon, verschafft, wo sie auf die Fussballer und deren Betreuer losgingen. Laut Berichten waren die Angreifer mit Stöcken und Gürteln bewaffnet.

Stürmer Bas Dost wurde dabei am Kopf verletzt (siehe Tweet unten). Auch die beiden Mittelfeldspieler Josip Misic und Rodrigo Battaglia wurden bei der Attacke verletzt. Physiotherapeut Mario Monteiro und Assistent Raul José wurden von den Angreifern ebenfalls angegangen. Gemäss dem Fussballmagazin «A Bola» waren Manager Jorge Jesus und die zwei Spieler William Carvalho sowie Rui Patricio ebenfalls involviert.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg