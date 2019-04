23 brennende Fragen zum Meister YB

1. Was ist der frühestmögliche Treffpunkt für ein Auswärtsspiel? Wann übernachtet YB vor einem Spiel in der Fremde?

In der Super League gibt es nur eine Reise, welche die Young Boys vorher zu einer Übernachtung im Hotel zwingt: jene nach Lugano. Spielen sie an einem Sonntag um 16 Uhr im Tessin, fahren sie am Samstagmittag los. In der Regel beziehen die Spieler ein Tageszimmer, um sich vor einer Partie noch einmal zurückzuziehen. Bei europäischen Auswärtsspielen reist der YB-Tross am Tag vor dem Spiel ab und kehrt am Tag nach dem Spiel zurück.