2018 Weltmeister, jetzt ein Schnäppchen

Das sei nichts, geschenkt, schreiben einige, die spanische Zeitung «Marca» findet gar: «Eine der grossartigsten Verpflichtungen in der Geschichte von Betis.» Denn Fekir wird auf dem Portal Transfermarkt.ch mit 60 Millionen Euro bewertet, auch andere Vereine sollen bei Lyon angeklopft haben: die Bayern, Manchester City, Napoli, Milan. Und im vergangenen Sommer, da war Liverpool bereit, ebendiese 60 Millionen nach Frankreich zu überweisen.

Statt Fekir gabs Shaqiri

Fekir, algerisch-französischer Doppelbürger, kam bei der WM in Russland abgesehen vom Halbfinal gegen Belgien in jedem Spiel zum Einsatz. Bis heute hat er für Lyon in 193 Spielen 69 Tore erzielt und 46 vorbereitet. Der Wechsel zu den Reds stand schon fast fest, es kursierten sogar Bilder des Franzosen im Trikot von Liverpool. Es kam anders, die Engländer entschieden sich für eine deutlich günstigere Variante: Xherdan Shaqiri, er kostete gut 15 Millionen Euro.

Denn Shaqiri schaffte, woran Fekir zuvor offenbar gescheitert war: Er bestand den Medizintest, die letzte kleine Hürde zum Transfer. Die Zeitung «Liverpool Echo» schreibt, bei Fekir seien Probleme im rechten Knie festgestellt worden. Dort riss vor bald vier Jahren das Kreuzband. Der offensive Mittelfeldspieler fehlte Lyon 213 Tage, verpasste 39 Spiele. Aus Lyon hiess es, die Franzosen selbst hätten die Verhandlungen beendet.

Weniger Ablöse, weniger Lohn

Jetzt haben sie ihn aber doch verkauft. An den zehnten der spanischen Liga statt an den Sieger der Champions League. Für 60 Millionen statt 20. Und: Die These, dass Fekir bei Betis Sevilla weniger verdienen wird als bei Liverpool (oder Napoli, Bayern, Milan und Manchester City), ist nicht besonders gewagt. Fekirs Vertrag bei Lyon hatte Gültigkeit bis Sommer 2020. Dann wäre er gratis zu haben gewesen. Dass der Spieler den Verein verlassen würde, war absehbar. Doch was zieht den Mann zu einem Club, der nicht mal in seiner Stadt die Nummer 1 ist?

Die Gründe liegen in der Familie. Fekir hat einen Bruder, Yassin heisst er, 22 Jahre jung, auch er ein Spieler von Lyon, zumindest bis am Dienstag. Denn Betis Sevilla holt gleich das Fekir-Gesamtpaket nach Andalusien, verpflichtet auch Yassin, den Linksaussen, der in vier Jahren drei Kurzeinsätze für die Profis von Lyon absolvierte. Möglich, dass die anderen interessierten Vereine keinen Bedarf auf dieser Position hatten und Betis der einzige Club war, der sich erbarmte, den offenbar weniger talentierten Fekir unter Vertrag zu nehmen.