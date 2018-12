Januar: Die Verletzung des Stammtorhüters

David von Ballmoos: «Es war gut, forcierte ich mein Comeback nicht.» Bild: Franziska Rothenbühler

«Als ich mich Anfang des Jahres schwer an der Schulter verletzte, war ich am Boden zerstört. Doch die Enttäuschung wich schnell dem Eifer, möglichst rasch auf den Platz zurückkehren zu können. Zu Beginn schritt die Genesung rasch voran, aber nach ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, keine Fortschritte zu erzielen. Das war die schlimmste Phase. Ich ging mit meiner Freundin ein paar Tage nach Paris, kam auf andere Gedanken. Von da an ging es aufwärts, ich sah das Licht am Ende des Tunnels. Klar freute ich mich über die Erfolge meiner Kollegen, andererseits tat es weh, in der Rolle des Verletzten zusehen zu müssen, wie wir dem Titel immer näher kamen. Doch als ich in der Vorbereitung auf diese Saison ins Tor zurückkehrte, merkte ich, dass es gut war, hatte ich mein Comeback nicht forciert. Während der Verletzungspause setzte ich mich tagtäglich mit meinem Körper auseinander, ich legte im Kraft- wie Ausdauerbereich zu. Zudem bin ich nun mental viel belastbarer. Als der Schiedsrichter das Rückspiel im Playoff zur Champions League in Zagreb beendete, habe ich kurz an die schlimme Zeit zurückgedacht, an all die Tage in der Physiotherapie. Ich war überwältigt von den Emotionen. Es hat sich alles gelohnt.»