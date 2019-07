1:8 – und dann startet der FCB durch

Der Ruf der Sittener als Angstgegner des FC Basel rührt von einem ganz speziellen Spiel her vor 18 Jahren. Der Grossteil der Fans dürfte es erfolgreich verdrängt haben, aber 2001/02 musste Basel schon einmal zum Start einer neuen Saison ins Wallis, und was sich an jenem 5. Juli 2001, einem Mittwochabend, zutrug, verdiente einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Schweizer Sports.

Ein völlig entfesselter FC Sion, laut «Tages-Anzeiger» eine «mit Routiniers verstärkte Juniorenauswahl», traf und traf und traf. Fast jeder Schuss sass. 2:0 stand es zur Pause, und ab der 55. Minute ging es richtig los. Julien Poueys erzielte innert sieben Minuten einen Hattrick, und nachdem der junge Franzose ausgewechselt war, kam der noch jüngere Samuel Ojong und schoss ebenfalls drei Tore in sieben Minuten. 8:1 endete das Torfestival. Oder 1:8 aus Basler Sicht – der FCB war erledigt. «Die schlimmste Niederlage meiner Trainerkarriere», klagte Trainer Christian Gross.

Zubi chancenlos: Sion-Stürmer Julien Poueys erzielt einen Hattrick. Foto: Eric Lafargue

Und die Medien setzten zur Demontage an, kaum hatte die Saison begonnen. «Nacht der Schande», schimpfte der «Blick» und mutmasste: «Diese Schlappe wird den FCB noch lange beschäftigen. Der Druck auf den immer unbeliebteren Trainer Christian Gross ist gewaltig.» Die «Aargauer Zeitung» schrieb: «FCB, niene meh? Wenn das der neue FC Basel ist, dann gute Nacht.» Und im «Tages-Anzeiger» wehklagte Präsident René C. Jäggi: «Die Mannschaft ist im Moment nicht mehr als ein Scherbenhaufen.»

Eine Mannschaft mit Spielern wie Pascal Zuberbühler, Benjamin Huggel, Murat und Hakan Yakin oder Oliver Kreuzer übrigens. Oder mit Massimo Ceccaroni, der FCB-Legende und bei fast jedem Gegentor insofern beteiligt, als dass er ständig zu spät kam. Hakan Yakin wurde noch vor der Pause vom Platz gestellt. Das einzige Basler Tor des Abends erzielte der baumlange George Koumantarakis.

Besonders kritisch war natürlich auch das Hausblatt «Basler Zeitung». «Welch ein gigantisches Debakel!», schrie dieses schon im ersten Satz und fuhr fort: «Ein einziges Desaster. Ein fürchterlicher Hammer zu Saisonbeginn. Ein identitätsloses Auftreten von Profis, denen vom FC Sion der letzte Funken Berufsstolz gezogen wurde wie ein Zahn, der nur noch faul und lose im Mundwerk sitzt.»