Buemi hofft in Bern auf 1. Saisonsieg

Der Titelverteidiger liegt sechs Zähler Vorsprung vor Di Grassi, dem Weltmeister der vorletzten Saison. Mindestens fünf Fahrer dürfen sich noch Hoffnungen auf die WM-Krone machen. Nach Bern bildet am 12. und 13. Juli das Doppelrennen in New York den Schlusspunkt der Saison.

Ohne Titelchance ist in dieser Meisterschaft Sébastien Buemi. Der Waadtländer war 2016 Weltmeister geworden, damals noch für das Team Renault e.dams. Seit dieser Saison sitzt Buemi im Nissan e.dams. «Nissan ist neu in der Formel E. Und ein Anfang ist nie einfach. Startschwierigkeiten waren deshalb vorprogrammiert», war sich der Schweizer der Umstellung bewusst. Ihn lässt jedoch der 2. Rang von Berlin hoffen.

Massa am Start

In der fünften Saison müssen erstmals die Autos bei Rennhälfte nicht mehr gewechselt werden, weil die Batteriekapazität jetzt für das 45-minütige Rennen ausreicht. Und erstmals weist das illustre Feld mit Felipe Massa auch einen ehemaligen Formel-1-GP-Sieger auf.

Der Brasilianer feierte in der Formel 1 elf Siege, in der Formel E kam er bisher jedoch nicht richtig in Fahrt, liegt in der WM-Wertung noch hinter Venturi-Teamkollege Edoardo Mortara. Der 32-jährige Genfer hatte völlig überraschend in Hongkong gewonnen und damit dem monegassischen Team, das schon seit Beginn dabei ist, den ersten Triumph beschert.

8 Fahrer mit F-1-Erfahrung

Massa ist indes nicht der einzige Fahrer mit einer Vergangenheit in der Königsklasse. 8 der aktuellen 22 Fahrer aus den 11 Teams absolvierten bereits in der Formel 1 ihre Runden: Neben Massa auch Vergne, Di Grassi, Buemi, André Lotterer (GER), Pascal Wehrlein (GER), Jérôme d’Ambrosio (BEL) und Stoffel Vandoorne (BEL). Auch deshalb ist der Favoritenkreis für das morgige Rennen in Bern gross.