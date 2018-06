Schweizer Formel-E-Star führt exklusiv durch seine Box

Sébastien Buemi ist der wohl begehrteste Star der Formel-E-Szene, wenn diese in Zürich gastiert. Kein Wunder, ist es doch ein Heimspiel für den Schweizer. Der Waadtländer gibt einen exklusiven Einblick in die Box seines Renault-e.dams-Team und auf seine beiden Boliden, die er am Sonntag fahren wird. Der 29-Jährige zeigt, mit wie wenig Platz das Team auskommen muss.

Mehr erfahren Sie im Video oben. (TA)