YB-Noten: Glanzlos in Glasgow

5,0 David von Ballmoos:Sieht immer und immer wieder Morelos auf sich zukommen, wehrt einmal, zweimal, dreimal ab, ist dann bei dessen 1:0 machtlos. Bewahrt sein Team wiederholt vor dem 0:2

3,5 Saidy Janko :Quirlig, aber zu aufgeregt auf rechts, lässt Barisic zu oft flanken. Etwas engagierter in Durchgang zwei.

2,0 Frederik Sörensen: Ist komplett überfordert mit dem Tempo von Morelos. Unglücklicher Prellball nach Bürgys Fehlpass, das muss er besser lösen. Auch später nie wirklich sattelfest.

3,5 Nicolas Bürgy: Bitterer Abend für den Belper: Spielt eigentlich ansprechend, gutes Kopfballspiel, umsichtig in der Abwehr. Aber sein fataler Fehlpass vor dem 0:1 auf Kent, der Morelos bedient, ist der Anfang vom YB-Ende.

3,0 Ulisses Garcia:Auch ihm geht es in der Startphase oft zu schnell, meist gegen Kamara. Traut sich dann auch mehr zu, bleibt aber glücklos.

3,5 Christian Fassnacht:Findet lange nicht ins Spiel. Hat dann die erste echte YB-Chance in der 63. Minute per Kopfball - und sorgt vor dem 1:1 für die nötige Unruhe in der Rangers-Abwehr.

3,0 Michel Aebischer: Der Freiburger zieht einen schwachen Abend ein. Muss sich ein ums andere Mal den Ball abluchsen lassen. Etwas verbessert im zweiten Durchgang.

4,5 Christopher Martins: Bester Berner. Bügelt den einen oder anderen Fehler aus, auch mal seinen eigenen. Der einzige bei YB, der dem Biss der Rangers etwas entgegenzusetzen hat. Muss früh vom Feld, was dem YB-Spiel nicht gut tut.

2,5 Nicolas Ngamaleu: Schwacher Start. Findet auch in der Folge nicht ins Spiel. Seoane nimmt ihn früh runter.

3,5 Roger Assalé: Gibt sich vorne Mühe, reibt sich auf, erhält aber kaum brauchbare Bälle.

3,0 Jean-Pierre Nsame: Muss sich oft zurückfallen lassen, versucht so, das YB-Angriffsspiel anzukurbeln. Ohne grossen Einfluss, muss früh raus.

4,0 Guillaume Hoarau: 61. für Nsame. Kann einige hohe Bälle für Assalé ablegen, lanciert dann Mambimbi vor dem Tor zum 1:1 sehenswert.

4,0 Marvin Spielmann: 61. für Ngamaleu. Probiert einiges, mit Distanzschuss.

Felix Mambimbi :73. für Martins. Flink, mit starker Aktion vor dem 1:1.

Noten: 6,0 herausragend; 5,0 gut; 4,0 solid; 3,0 ungenügend; 2,0 schlecht; 1,0 sehr schlecht